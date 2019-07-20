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Шахтер - в десятке клубов Европы по трансферному балансу за последние 5 лет

Шахтер - в десятке клубов Европы по трансферному балансу за последние 5 лет
04:37 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Положительный трансферный баланс "горняков" составляет 117,3 млн евро.

Шахтер попал в топ-10 клубов Европы с лучшим балансом расходов и прибыли за последние 5 лет по версии портала Transfermarkt.

"Горняки" расположились на 8-й строчке в рейтинге с позитивным балансом 117,3 миллиона евро. Начиная с 2014 года, украинский клуб потратил на приобретение игроков 55,6 млн евро и заработал на продаже своих футболистов 172,9 млн евро.

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Возглавляет рейтинг португальская Бенфика с балансом 527,5 млн евро. Также в тройку лидеров вошли Монако (359,4 млн евро) и Порту (235,9 млн евро).

 

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ФК Шахтер, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола.
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