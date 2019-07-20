Видео голов и обзор матча Боруссия Д - Ливерпуль

Новости спорта: Смотреть видеообзор товарищеского матча Боруссия Дортмунд - Ливерпуль.

В США прошел товарищеский поединок с участием дортмундской Боруссии и лучшего клуба Европы Ливерпуля.

Немцы быстро счет открыли, но англичане сумели сравнять еще до перерыва. Во второй половине Боруссия один за другим забила еще дважды, но "красные" ответили только одним своим голом.

Боруссия Дортмунд - Ливерпуль 3:2

Голы: Алькасер, 3, Дилейни, 53, Ларсен, 58 — Уилсон, 35, Брюстер (с пенальти)

Боруссия (1-й тайм): Хитц — Пищек, Хуммельс, Топрак, Геррейро — Санчо, Вайгль, Рейна, Брандт — Гетце, Алькасер

Боруссия (2-й тайм): Хитц — Мори, Балерди, Хуммельс (Ферай, 80), Шульц — Ларсен, Витсель, Дилейни, Вольф, Азар — Ройс

Ливерпуль (стартовый состав): Миньоле — Клайн, Матип, Гомес, Лароуки — Окслейд-Чемберлейн Фабиньо, Милнер — Уилсон, Ориги, Кент

Ливерпуль (после 60-й минуты): Миньоле — Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Люис — Джонс, Вудберн, Брюстер