Форвард сборной Бразилии купил более 6 тонн продуктов для жителей родного города

Новости спорта: Форвард сборной Бразилии Ришарлисон накупил продуктов, которыми можно накормить целый город.

Форвард английского Эвертона и сборной Бразилии Ришарлисон отметился широким жестом, пребывая на отдыхе после Копа Америка.

22-летний футболист приобрел 6,4 тонны продовольственных товаров для жителей своего родного города Нова-Венесия, сообщает Brasil Football.

Richarlison helped raise 6.4 tones of food for the misfortunate in his home town, such a great guy! pic.twitter.com/Cbmdc784FM — Brasil Football (@BrasilEdition) July 19, 2019

Ришарлисон в прошлом сезоне провел в АПЛ 35 матчей за Эвертон, забил 13 голов и отдал 1 голевую передачу. На Кубке Америки он сыграл в трех матчах, в которых отличился один раз.