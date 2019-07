Форвард сборной Бразилии купил более 6 тонн продуктов для жителей родного города

Форвард английского Эвертона и сборной Бразилии Ришарлисон отметился широким жестом, пребывая на отдыхе после Копа Америка.

22-летний футболист приобрел 6,4 тонны продовольственных товаров для жителей своего родного города Нова-Венесия, сообщает Brasil Football.

Richarlison helped raise 6.4 tones of food for the misfortunate in his home town, such a great guy! pic.twitter.com/Cbmdc784FM

— Brasil Football (@BrasilEdition) July 19, 2019