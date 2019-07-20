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Форвард сборной Бразилии купил более 6 тонн продуктов для жителей родного города

Форвард сборной Бразилии купил более 6 тонн продуктов для жителей родного города
16:20 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Форвард сборной Бразилии Ришарлисон накупил продуктов, которыми можно накормить целый город.

Форвард английского Эвертона и сборной Бразилии Ришарлисон отметился широким жестом, пребывая на отдыхе после Копа Америка.

22-летний футболист приобрел 6,4 тонны продовольственных товаров для жителей своего родного города Нова-Венесия, сообщает Brasil Football.

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Ришарлисон в прошлом сезоне провел в АПЛ 35 матчей за Эвертон, забил 13 голов и отдал 1 голевую передачу. На Кубке Америки он сыграл в трех матчах, в которых отличился один раз.

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Сборная Бразилии, Футбол, Новости футбола, Ришарлисон.
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