Шахтер нашел новый клуб для Кайоде

Новости спорта: Форвард может перебраться в один из турецких клубов.

Нападающий донецкого Шахтера Оларенважу Кайоде заинтересовал турецкий Газишехир Газиантеп.

Как утверждает Futbolarena, оба клуба уже достигли договоренности о трансфере 26-летнего игрока.

Интересно, что в прошлом сезоне нигериец сыграл 10 матчей в УПЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Примечательно, что в списке заявленных футболистов "оранжево-черных" на чемпионат Украины, который состоит из 27 футболистов, не нашлось места для Оларенваджу Кайоде.

Отметим, что Газишехир Газиантеп является новичком турецкой Суперлиги, заняв пятое место в первой лиге.