Украинская бригада арбитров обслужит матч ЛЕ соперника Мариуполя

Украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко обслужит первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между АЗ и Хеккеном, информирует официальный сайт УЕФА.
Игра состоится в Алкмаре 25 июля. Начало в 21:30 по киевскому времени.
Главный арбитр: Сергей Бойко
Ассистенты арбитра: Владимир Володин, Александр Войтюк
Четвертый арбитр: Ярослав Козык
Победитель пары АЗ — Хеккен в 3-м раунде квалификации сыграет против Мариуполя.
Во 2-м квалификационном раунде начинает свой сезон в Лиге Европы Заря. Команда Виктора Скрипника стартует выездным матчем против Будучности в Черногории 25 июля.