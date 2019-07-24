Украинская бригада арбитров обслужит матч ЛЕ соперника Мариуполя

Новости спорта: Приазовцы сыграют с победителем пары АЗ - Хеккен.

Украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко обслужит первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между АЗ и Хеккеном, информирует официальный сайт УЕФА.

Игра состоится в Алкмаре 25 июля. Начало в 21:30 по киевскому времени.

Главный арбитр: Сергей Бойко

Ассистенты арбитра: Владимир Володин, Александр Войтюк

Четвертый арбитр: Ярослав Козык

Победитель пары АЗ — Хеккен в 3-м раунде квалификации сыграет против Мариуполя.

Во 2-м квалификационном раунде начинает свой сезон в Лиге Европы Заря. Команда Виктора Скрипника стартует выездным матчем против Будучности в Черногории 25 июля.