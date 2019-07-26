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Скрипник - о победе над Будочностью: Ждем ответной встречи

Скрипник - о победе над Будочностью: Ждем ответной встречи
08:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинский специалист доволен результатом матча квалификации ЛЕ с Будучностью.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник высказался об удачном стартовом матче сезона своей команды, в котором "черно-белые" уверенно одолели черногорскую Будучность во втором квалификационном раунде Лиги Европы (3:1).

"Поздравляю свою команду с победой. Встреча была тяжелой. Еще ничего не ясно. Еще есть второй матч. Но тот задел, который мы сегодня сделали, помогает оптимистично смотреть вперед.

Чуть-чуть переживаем, потому что у нас уже через три дня следующая встреча. Впереди долгий перелет. Однако, когда выигрываешь, трудности легче переносить. Ждем и ответной встречи. Повторюсь, еще ничего не решено. Надо всегда быть в хорошей форме, чтобы обыграть «Будучность» еще раз.

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Благодарен своим ребятам, которые провели хороший матч и проделали хорошую работу. Сегодня для нас это был первый официальный матч, который, к счастью, завершился победой", - приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Ответный матч Заря - Будучность состоится 1-го августа в Запорожье в 19:00 по киевскому времени.

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ФК Заря, Виктор Скрипник, Футбол, Новости футбола.
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