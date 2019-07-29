"Это футбол": Пятов - о поражении Шахтера в Суперкубке

Новости спорта: Андрей Пятов поделился мыслями о поражении команды от Динамо.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился мыслями о поражении команды от Динамо (1:2) в матче за Суперкубок Украины. Вратарь отметил, что Горняки неплохо играли и не заслуживали на такой результат.

«Проиграли за три минуты. Почему так случилось? Пропустили голы. Но все из-за наших ошибок. Первый гол – угловой, Бурда хорошо выиграл позицию, хорошо пробил. Второй гол – пропустили после контратаки, сами себе привезли», — сказал Пятов на послематчевой пресс-конференции.

«Не сказал бы, что мы сильно изменили рисунок игры. Тот же контроль мяча, создавали давление, играли неплохо. По крайне мере, не заслуживали поражения. Это футбол, все бывает. Сезон только начинается, Суперкубок – первая официальная игра. Сборы прошли, выиграл – повезло. Сейчас главное подготовиться и выиграть чемпионат и Кубок».

Также Пятов отметил атмосферу на трибунах стадиона Черноморец в Одессе.

«Петарды? Это ажиотаж, накал страстей. Не желательно, чтобы их бросали, но, приятно, когда болельщики создают такую атмосферу. Но, хотелось бы без петард».

Голкипер не стал сравнивать Паулу Фонсеку и Луиша Каштру. Так же Пятов пока не думает о матче против Динамо в чемпионате Украины.

«Фонсека и Каштру? Они разные, разное виденье футбола. Мы стараемся выполнять требования наставников и выполняли, но за три минуты все перевернулись. Матч с Динамо в чемпионате? У нас пока на очереди Александрия».

Следующий матч Шахтер проведет 31 июля на выезде против Александрии в рамках первого тура украинской Премьер-лиги.