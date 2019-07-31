УПЛ: где смотреть матчи 31 июля

Новости спорта: Сегодня завершится стартовый тур чемпионата Украины по футболу.

"Днепр-1" сыграет с донецким "Олимпиком" (19.00. "Униан"), "Александрия" - с донецким "Шахтером" (19.00, "Футбол 2"), а львовские "Карпаты" - с киевским "Динамо" (19.30 . "Футбол 1").

Чемпионат Украины Премьер-лига 1-й тур

19:00 Днепр-1 - Олимпик Д УНИАН

19:00 Александрия - Шахтер Донецк Футбол 2

19:30 Карпаты - Динамо Киев 2+2

Открывала первый тур игра в Полтаве между "Ворсклой" и луганской "Зарей". Со счетом 1:0 "Заря" победила.

Во вторник, 30 июля, сыграли два матча. Черниговская "Десна" проиграла "Львову" 1:2, а ковалевский "Колос" на столичной "Оболонь-Арене" победил "Мариуполь" 2:1.