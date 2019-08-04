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Коутиньо близок к возвращению в АПЛ

Коутиньо близок к возвращению в АПЛ
04:57 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Боссы лондонского Арсенала готовят трансфер бразильца Коутиньо.

Полузащитник «Барселоны» Фелиппе Коутиньо может оказаться в лондонском «Арсенале», сообщает Marca.

По информации источника, в ближайшие дни состоится встреча представителей футболиста с агентами «канониров». Ожидается, что сумма трансфера составит около 100 миллионов евро. Не исключено, что Коутиньо может отправиться в аренду в «Арсенал» с правом выкупа через 1 год.

В предыдущем сезоне Коутиньо провел 54 матча за «Барселону», в них он забил 11 мячей и сделал 5 ассистов.

Барселона не может продать Коутиньо

Ранее стало известно, что «Барселона» повесила ценник на Коутиньо, но затем была вынуждена снизить его.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Барселона, АПЛ, Фелиппе Коутиньо.
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