Коутиньо близок к возвращению в АПЛ

Новости спорта: Боссы лондонского Арсенала готовят трансфер бразильца Коутиньо.

Полузащитник «Барселоны» Фелиппе Коутиньо может оказаться в лондонском «Арсенале», сообщает Marca.

По информации источника, в ближайшие дни состоится встреча представителей футболиста с агентами «канониров». Ожидается, что сумма трансфера составит около 100 миллионов евро. Не исключено, что Коутиньо может отправиться в аренду в «Арсенал» с правом выкупа через 1 год.

В предыдущем сезоне Коутиньо провел 54 матча за «Барселону», в них он забил 11 мячей и сделал 5 ассистов.

Ранее стало известно, что «Барселона» повесила ценник на Коутиньо, но затем была вынуждена снизить его.