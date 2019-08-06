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Лидер Динамо рискует пропустить матч с Брюгге

Лидер Динамо рискует пропустить матч с Брюгге
11:12 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинец Виктор Цыганков еще не восстановился от полученной травмы.

Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков может пропустить поединок квалификации Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Цыганков хоть и тренировался перед матчем с Брюгге, однако его участие в матче остается под вопросом.

Последние решение примет медицинская служба после осмотра футболиста перед игрой", - сообщает источник.

Брюгге - Динамо: заявка бельгийцев на матч Лиги чемпионов

Ранее, главный тренер Динамо Александр Хацкевич заявил, что Виктор Цыганков не готов играть все 90 минут.

По итогам минувшего сезона УПЛ Виктор Цыганков стал лучшим игроком.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Брюгге, Виктор Цыганков.
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