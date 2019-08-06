Лидер Динамо рискует пропустить матч с Брюгге

Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков может пропустить поединок квалификации Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
"Цыганков хоть и тренировался перед матчем с Брюгге, однако его участие в матче остается под вопросом.
Последние решение примет медицинская служба после осмотра футболиста перед игрой", - сообщает источник.
Ранее, главный тренер Динамо Александр Хацкевич заявил, что Виктор Цыганков не готов играть все 90 минут.
По итогам минувшего сезона УПЛ Виктор Цыганков стал лучшим игроком.