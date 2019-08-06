Лунин близок к переходу в Вальядолид

Новости спорта: Андрей Лунин может уйти в аренду этим летом.

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин является приоритетным вариантом для испанского Вальядолида. Об этом сообщает Pucela Fichajes.

"Испанский Вальядолид делал попытки подписать уже экс-голкипера Вест Хэма Адриана, однако испанец выбрал Ливерпуль.

Теперь середняк Ла Лиги хочет арендовать Андрея Лунина. Вариант с украинцем - приоритетный для "Бело-фиолетовых".

Однако, ему предстоит выиграть конкуренцию у Хорди Масипа - основного голкипера клуба", - сообщает источник.

Минувший сезон Андрей Лунин провел в аренде в другом испанском клубе - Леганесе. За этот клуб Лунин провел всего 7 матчей.