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Аякс и ПАОК расписали мировую в первой игре квалификации Лиги чемпионов

Аякс и ПАОК расписали мировую в первой игре квалификации Лиги чемпионов
22:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер ФК Аякс

Новости спорта: Амстердамский Аякс не смог переиграть греческий ПАОК в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК принимал амстердамский «Аякс». Встреча состоялась на стадионе «Тумба» в Салониках и завершилась ничьей со счётом 2:2.

ПАОК – Аякс 2:2

Голы: Акпом, 32, Матос, 39 – Зиех, 10, Хунтелаар, 57

ПАОК: Пасхалакис – Матос, Креспо, Варела, Яннулис – Жаба (Стох, 79), Эсити, Эль-Каддури, Бисесвар (Дуглас, 73) – Пелкас (Лимниос, 64), Акпом

Аякс: Онана – Велтман, Схурс, Мартинес, Тальяфико – Мазрави (Марин, 82), ван де Бек, Блинд – Зиех (Нерес, 82), Дольберг (Хунтелаар, 32), Тадич

На 10-й минуте защитник ПАОКа Димитрис Яннулис отправил мяч в собственные ворота. Нападающий греческой команды Чуба Акпом сравнял счёт на 32-й минуте. Через 7 минут защитник ПАОКа Лео Матос забил в ворота «Аякса» второй гол. Во втором тайме форвард амстердамского клуба Клас-Ян Хунтелар вновь сравнял счёт.

В другом матче 3-го квалификационного раунда АПОЭЛ играл с «Карабахом». Встреча прошла на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась победой азербайджанской команды со счётом 2:1. Обе ответные игры пройдут во вторник, 13 августа.

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Лига Чемпионов, ФК Аякс, Футбол, ФК ПАОК, Новости футбола.
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