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УПЛ поменяла логотип и название

УПЛ поменяла логотип и название
14:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Теперь высший дивизион чемпионата Украины будет называться Favbet лига.

Украинская Премьер-лига подписала контрактное соглашение на два года с международной букмекерской компанией Favbet.

Ныне сильней украинский чемпионат будет носить название Favbet лига. Кроме того, турнир получил новую эмблему, которая будет состоять из красных и темно-синих элементов.

"Логотип объединяет основные графические элементы партнеров. Соединение звезд и короны символизирует путь футбольных команд к победам и чемпионским титулам", - отмечается в пресс-релизе УПЛ.

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Сумма сделки на данный момент неизвестна, но заявляется, что все деньги пойдут клубам, а также на развитие турнира.

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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