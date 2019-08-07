Манчестер Сити подписал южнокорейского нападающего

Новости спорта:Действующий чемпион Англии Ман Сити подписал талантливого форварда из Южной Кореи Ли Гум Мина.

"Манчестер Сити" объявил о подписании южнокорейского форварда Ли Гум Мина.

Детали сделки пока не оглашаются.

25-летний футболист ранее выступал за "Сеул" (57 матчей, 26 голов) и "Гйонджу" (10 матчей, 6 голов). В национальной сборной Южной Кореи провел 43 матча и забил 14 голов.

Сейчас основными центрфорвардами "Манчестер Сити" является аргентинец Серхио Агуэро и бразилец Габриэль Жезус. Первый матч нового сезона Английской Премьер-Лиги горожане проведут на поле "Вест Хэма" 10 августа.