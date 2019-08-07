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Интер и Манчестер Юнайтед согласовали трансфер Лукаку

Интер и Манчестер Юнайтед согласовали трансфер Лукаку
19:22 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Миланский Интер сумел договориться с Манчестер Юнайтед относительно трансфера Ромелу Лукаку.

Как сообщает Sky Italia, Интер сумел достичь соглашения с Манчестер Юнайтед относительно трансфера нападающего Ромелу Лукаку.

По данным источника, агент футболиста Федерико Пасторелло вылетел в Лондон, где закончит все детали перехода бельгийского игрока в итальянский клуб.

Как отмечает SportItalia, "нерадзурри" заплатят за нападающего 70 миллионов евро плюс пять миллионов бонусами. Напомним, ранее "манкунианцы" требовали за Лукаку 85 миллионов евро.

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Напомним, Лукаку на данный момент тренируется с Андерлехтом, из-за чего будет оштрафован Юнайтед за неявку на тренировку.

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ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Ромелу Лукаку, Футбол, Новости футбола.
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