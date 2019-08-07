Интер и Манчестер Юнайтед согласовали трансфер Лукаку

Новости спорта:Миланский Интер сумел договориться с Манчестер Юнайтед относительно трансфера Ромелу Лукаку.

Как сообщает Sky Italia, Интер сумел достичь соглашения с Манчестер Юнайтед относительно трансфера нападающего Ромелу Лукаку.

По данным источника, агент футболиста Федерико Пасторелло вылетел в Лондон, где закончит все детали перехода бельгийского игрока в итальянский клуб.

Как отмечает SportItalia, "нерадзурри" заплатят за нападающего 70 миллионов евро плюс пять миллионов бонусами. Напомним, ранее "манкунианцы" требовали за Лукаку 85 миллионов евро.

Напомним, Лукаку на данный момент тренируется с Андерлехтом, из-за чего будет оштрафован Юнайтед за неявку на тренировку.