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АПЛ: Лестер и Вулверхэмптон расписали мировую в 1-м туре

АПЛ: Лестер и Вулверхэмптон расписали мировую в 1-м туре
18:38 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Лестер Сити и Вулверхэмптон ну смогли определить победителя в стартовом туре английской Премьер лиги.

На Кинг Пауер Стэдиум состоялся первый поединок нового сезона для Лестер Сити и Вулверхэмптона. Команды встретились в рамках первого тура АПЛ.

Лестер Сити — Вулверхэмптон 0:0

Лестер: Шмейхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чиллуэл — Ндиди — Перес (Олбрайтон, 76), Тилеманс, Чаудхери (Барнс, 61), Мэддисон — Варди.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Беннетт, Коуди, Боли — Доэрти, Дендонкер, Моутиньо, Невеш (Саисс, 81), Хонни — Хименес, Жота (Кутроне, 76).

Предупреждения: Хонни, Невеш.

Матч выдался под диктовку хозяев поля, которые владели территориальным преимуществом. Однако оба коллектива создали, примерно, одинаковое количество опасных моментов.

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В начале второго тайма "волки" распечатали ворота Каспера Шмейхеля, забил Леандер Дендонкер. Однако, после просмотра системы VAR арбитр гол отменил — футболист гостей сыграл рукой.

Больше голов команды не забили, как итог — 0:0!

Во втором туре Лестер на Стэмфорд Бридж будет гостить у Челси. Вулверхэмптон на следующей неделе в рамках АПЛ встретится с Манчестер Юнайтед на родном стадионе. Перед этим подопечные Эшпиринту Санту в рамках квалификации Лиги Европы дома встретятся с армянским Пюником.

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Футбол, ФК Вулверхэмптон, ФК Лестер, Новости футбола.
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