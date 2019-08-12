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Скауты испанского клуба посетили матч УПЛ

Скауты испанского клуба посетили матч УПЛ
11:35 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Представители испанского Эспаньола посетили матч Зари против Колоса.

На матче третьего тура чемпионата Украины "Колос" - "Заря" присутствовали скауты "Эспаньола".

Как сообщает Sport.ua, объектом внимания испанцев была луганская команда, которая является потенциальным соперником "Эспаньола" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. "Заря" победила "Колос" со счетом 3:1, что позволило команде Виктора Скрипника подняться на второе место в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, чтобы сыграть с "Эспаньолом" "Заре" нужно пройти софийский ЦСКА. В первом матче в Болгарии была зафиксирована ничья 1:1.

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Каталонская команда в свою очередь разгромила на выезде швейцарский "Люцерн" со счетом 3:0.

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос.
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