Скауты испанского клуба посетили матч УПЛ

Новости спорта:Представители испанского Эспаньола посетили матч Зари против Колоса.

На матче третьего тура чемпионата Украины "Колос" - "Заря" присутствовали скауты "Эспаньола".

Как сообщает Sport.ua, объектом внимания испанцев была луганская команда, которая является потенциальным соперником "Эспаньола" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. "Заря" победила "Колос" со счетом 3:1, что позволило команде Виктора Скрипника подняться на второе место в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, чтобы сыграть с "Эспаньолом" "Заре" нужно пройти софийский ЦСКА. В первом матче в Болгарии была зафиксирована ничья 1:1.

Каталонская команда в свою очередь разгромила на выезде швейцарский "Люцерн" со счетом 3:0.