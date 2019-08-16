Экс-защитник Реала близок к переходу в Парму

Новости спорта:Бывший крайний защитник мадридского Реала Фабиу Коэнтрау может перебраться в чемпионат Италии.

Бывший защитник мадридского Реала Фабиу Коэнтрау попал в сферу интересов Пармы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Крестоносцы" намерены укрепить левый фланг обороны и попытаются приобрести португальского фулбека. Руководство итальянского клуба рассматривает 31-летнего игрока в качестве замены для Федерико Димарко, который вернулся в Интер.

В минувшем сезоне Коэнтрау выступал в Риу Авэ, где провел 23 поединка и совершил 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что Парма намерена арендовать у Милана Лаксальта.