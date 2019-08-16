Лига Европы: результаты матчей 15 августа

Новости спорта:Состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Ответные матчи проведут и два представителя Украины. Мариуполь на выезде разгромно уступил АЗ Алкмаар со счетом 0:4. Поединок состоялся в Гааге из-за того, что на стадионе АЗ обвалилась часть крыши. В первом матче команды сыграли вничью 0:0.

Заря в Запорожье обыграла софийский ЦСКА со счетом 1:0. Победный гол на 89-й минуте забил арендованный у Динамо нападающий Назарий Русин. Первый поединок противостояния завершился вничью 1:1.

Первыми игровой день открыли ХИК и ФК Рига. Отметим, что в составе латвийского клуба сыграл украинский нападающий Роман Дебелко, который отметился дублем, и помог команде пробиться в следующий раунд. Еще один украинец Вячеслав Шарпар не попал в заявку команды.

Лига Европы. Третий квалификационный раунд. Ответные матчи

ХИК (Финляндия) — ФК Рига (Латвия) 2:2 (первый матч — 1:1)

Голы: Форселл, 5, Вайрянен, 69 — Дебелко, 62, 80

Динамо Тбилиси (Грузия) — Фейенорд (Нидерланды) 1:1 (первый матч — 0:4)

Голы: Шенгелия, 52 — Боттегин, 57

Спартак Москва (Россия) — Тун (Швейцария) 2:1 (первый матч — 3:2)

Голы: Понсе, 52, Шюррле, 58 — Гларнер, 7

АИК (Швеция) — Шериф (Молдова) 1:1 (первый матч — 2:1)

Голы: Бауи, 61 — Бобан, 86

Аполлон (Кипр) — Аустрия (Австрия) 3:1 (первый матч — 2:1)

Голы: Гакпе, 45+2, с пен., Хэндл, 55, автогол, Гианниотас, 67 — Маудо, 18

БАТЭ (Беларусь) — Сараево (Босния и Герцеговина) 0:0 (первый матч — 2:1)

Бней Иегуда (Израиль) — Нефтчи (Азербайджан) 2:1 (первый матч — 2:2)

Голы: Ян, 15, Тамби, 66 — Махмудов, 90+3, с пен.

Заря (Украина) — ЦСКА София (Болгария) 1:0 (первый матч — 1:1)

Гол: Русин, 89

Зриньски (Босния и Герцеговина) — Мальме (Швеция) 1:0 (первый матч — 0:3)

Гол: Шовшич, 90+1, с пен.

Йени Малатьяспор (Турция) — Партизан (Сербия) 1:0 (первый матч — 1:3)

Гол: Яхович, 7

Млада Болеслав (Чехия) — Стяуа (Румыния) 0:1 (первый матч — 0:0)

Гол: Пантиру, 90+1

Судува (Литва) — Маккаби Тель-Авив (Израиль) 2:1 (первый матч — 2:1)

Голы: Топчагич, 12, Шврлюга, 45 — Блэкмен, 86

Шахтер Солигорск (Беларусь) — Торино (Италия) 1:1 (первый матч — 0:5)

Голы: Януш, 90+1, с пен. — Дзадза, 80

Нью-Сэйнтс (Уэльс) — Лудогорец (Болгария) 0:4 (первый матч — 0:5)

Голы: Шверчок, 36, 77, Лукоки, 42, Битон, 90+2

Трабзонспор (Турция) — Спарта Прага (Чехия) 2:1 (первый матч — 2:2)

Голы: Сорлот, 11, Новак, 90+8 — Гложек, 78

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) — Норрчепинг (Швеция) 3:1 (первый матч — 1:1)

Голы: Зрихан, 67, 90+4, Хассельбанк, 72 — Лауритсен, 82

АЕК (Греция) — КСУ Крайова (Румыния) 1:1 (первый матч — 2:0)

Голы: Манталос, 26 — Иванов, 63

Валлетта (Мальта) — Астана (Казахстан) 0:4 (первый матч — 1:5)

Голы: Муртазаев, 25, 68, Томасов, 37, 89

Виктория Пльзень (Чехия) — Антверпен (Бельгия) 2:1 после д. в. (первый матч — 0:1)

Голы: Крменчик, 81, 97 — Мбокани, 113

АЗ Алкмаар (Нидерланды) — Мариуполь (Украина) 4:0 (первый матч — 0:0)

Голы: Стенгс, 20, Оуведжан, 44, Вейтнес, 62, Яворский, 90, автогол

Айнтрахт Ф (Германия) — Вадуц (Лихтенштейн) 1:0 (первый матч — 5:0)

Гол: Де Гузман, 32

Арис (Греция) — Мольде (Норвегия) 3:1 после д. в. (первый матч — 0:3)

Голы: Матилья, 25, Делизисис, 37, Дигини, 84 — Болли, 105+1

Гент (Бельгия) — АЕК Ларнака (Кипр) 3:0 (первый матч — 1:1)

Голы: Депуатр, 65, Дэвид, 90+3, 90+6

ПСВ Эйндховен (Нидерланды) — Хеугесунн (Норвегия) 0:0 (первый матч — 1:0)

Страсбур (Франция) — Локомотив Пловдил (Болгария) 1:0 (первый матч — 1:0)

Гол: Зои, 8

Абердин (Шотландия) — Риека (Хорватия) 0:2 (первый матч — 0:2)

Голы: Лончар, 10, Чолак, 32

Брага (Португалия) — Брондбю (Дания) 3:1 (первый матч — 4:2)

Голы: Палинья, 19, 66, Орта, 41 — Бьюр, 85

Вулверхэмптон (Англия) — Пюник (Армения) 4:0 (первый матч — 4:0)

Голы: Нету, 54, Гиббс-Уайт, 58, Винагре, 64, Жота, 87

Рейнджерс (Шотландия) — Мидтьюлланд (Дания) 3:1 (первый матч — 4:2)

Голы: Морелос, 14, 49, Оджо, 39 — Эвандер, 72

Эспаньол (Испания) — Люцерн (Швейцария) 3:0 (первый матч — 3:0)

Голы: Лей, 3, Кампусано, 27, 38