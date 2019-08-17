Чемпионское начало: Реал разгромил Сельту в первом туре Примеры

Новости спорта:В первом туре чемпионата Испании Реал в результативном матче победил Сельту на выезде.

В первом туре чемпионата Испании Реал в результативном матче победил Сельту на выезде.

Сливочные уже на 12-й минуте вышли вперед благодаря голу Карима Бензема. В начале второго тайма Реал остался в меньшинстве после удаления Луки Модрича. Однако Королевскому клубу удалось забить еще дважды — отличились Тони Кроос и вышедший на замену Лукас Васкес.

Сельта в конце игры забил гол престижа — его автором стал 18-летний Икер Лосада.

В составе Реала 75 минут в отчетном матче отыграл Гарет Бэйл, который этим летом был близок к уходу из Королевского клуба.

Реал набрал 3 очка и возглавил турнирную таблицу Примеры, Барселона вчера в Бильбао проиграла Атлетику (0:1).

В следующем туре, 24 августа, Реал в Мадриде примет Вальядолид, Сельта же дома сразится с Валенсией.