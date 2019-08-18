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МЮ планирует расторжение контракта с одним из защитников
21:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский игрок линии обороны Манчестер Юнайтед Маркос Рохо близок к уходу из клуба.

Защитник сборной Аргентины и английского Манчестер Юнайтед Маркос Рохо может досрочно покинуть команду. Об этом сообщает The Mirror.

"Руководство английского клуба не рассчитывает на Маркоса Рохо. К тому же, самому Оле Гуннару Сульшеру футболист не нужен.

Однако, просто так у клуба убрать футболиста не выйдет. Рохо получит большую компенсацию в размере 13,5 миллиона евро", - сообщает источник.

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Напомним, в марте Рохо не перебывал в составе Юнайтед. Он поддерживал форму с аргентинским Эстудиантесом.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Маркос Рохо.
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