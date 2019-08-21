Кубок Украины: жеребьевка второго предварительного раунда (Видео)

Сегодня, 21 августа в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины.
Участие в нем приняли 10 победителей первого предварительного раунда, а также 15 команд с Первой лиги + Арсенал-Киев.
Центральным поединком на данной стадии станет матч в Петрово, где Ингулец примет Металлист-1925. Также стоит отметить, что представитель Первой лиги Агробизнес из Волочиска автоматически квалифицировался на следующую стадию турнира, так как в соперники им выпал киевский Арсенал, который снялся с розыгрыша.
Результати жеребкування Другого попереднього Етапу !#КубокУкраїни pic.twitter.com/jsuerbKRRf
— Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) August 21, 2019
Базовый день матчей — 27 августа, во вторник.
Второй предварительный раунд Кубка Украины
Арсенал-Киев(*) — Агробизнес(1)
Ингулец(1) — Металлист-1925(1)
Калуш(2) — Минай(1)
Николаев(1) — Прикарпатье(1)
Диназ(2) — Нива Винница(2)
Черкащина(1) — Кремень(1)
Подолье(2) — Волынь(1)
Волчанск(А) — Оболонь-Бровар(1)
Верес(2) — Рух(1)
Горняк-Спорт(1) — Металлург Запорожье(1)
Авангард Краматорск(1) — Балканы(1)
Альянс(2) — Чайка(2)
Таврия-Симферополь(2) — Буковина (2)
Хозяевами матчей станут команды, которые представлены первыми в паре.
Условные обозначение: * — формальный участник; 1 — представитель Первой лиги; 2 — представитель Второй лиги; А — представитель аматорской лиги.