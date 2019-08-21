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Кубок Украины: жеребьевка второго предварительного раунда (Видео)

Кубок Украины: жеребьевка второго предварительного раунда (Видео)
14:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Представляем вашему вниманию результаты жеребьевки второго предварительного раунда Кубка Украины по футболу.

Сегодня, 21 августа в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины.

Участие в нем приняли 10 победителей первого предварительного раунда, а также 15 команд с Первой лиги + Арсенал-Киев.

Центральным поединком на данной стадии станет матч в Петрово, где Ингулец примет Металлист-1925. Также стоит отметить, что представитель Первой лиги Агробизнес из Волочиска автоматически квалифицировался на следующую стадию турнира, так как в соперники им выпал киевский Арсенал, который снялся с розыгрыша.

Самый медленный пенальти в истории (Видео)

Базовый день матчей — 27 августа, во вторник.

Второй предварительный раунд Кубка Украины

Арсенал-Киев(*) — Агробизнес(1)

Ингулец(1) — Металлист-1925(1)

Калуш(2) — Минай(1)

Николаев(1) — Прикарпатье(1)

Диназ(2) — Нива Винница(2)

Черкащина(1) — Кремень(1)

Подолье(2) — Волынь(1)

Волчанск(А) — Оболонь-Бровар(1)

Верес(2) — Рух(1)

Горняк-Спорт(1) — Металлург Запорожье(1)

Авангард Краматорск(1) — Балканы(1)

Альянс(2) — Чайка(2)

Таврия-Симферополь(2) — Буковина (2)

Хозяевами матчей станут команды, которые представлены первыми в паре.

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Условные обозначение: * — формальный участник; 1 — представитель Первой лиги; 2 — представитель Второй лиги; А — представитель аматорской лиги.

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Чемпионат Украины, Футбол, Кубок Украины, Новости футбола, УАФ.
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