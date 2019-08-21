ПСЖ намерен подписать трехкратного победителя Лиги чемпионов

Новости спорта:Голкипер мадридского Реала Кейлор Навас может пополнить ряды французского ПСЖ.

Французский ПСЖ продолжает поиски игрока во вратарскую линию, чтобы составить конкуренцию имеющемуся Альфонсу Ареола.

Томас Тухель, главный тренер команды, попросил руководство рассмотреть кандидатуры Джанлуиджи Доннаруммы и Кейлора Наваса, сообщает AS со ссылкой на RMC.

Источник утверждает, что именно голкипер мадридского Реала является основной целью французского гранда.

Кейлор Навас является первым в истории футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.

Напомним, что этим летом Пари Сен-Жермен продал Кевина Траппа в Айнтрахт из Франкфурта.