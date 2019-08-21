Травма Азара оказалась серьезнее, бельгиец не сыграет против Вильярреала

Новости спорта:Бельгийский полузащитник Реала Эден Азар не сможет помочь своей новой команде во втором матче к ряду.

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар получил мышечную травму правого бедра на тренировке Реала. Из-за этого Эден не смог помочь своей команде в игре первого тура против Сельты (3:1) и точно не сыграет с Вальядолидом и Вильярреалом, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что восстановление футболиста проходит быстрее, чем предполагалось.

Теперь же цель Эдена — матч с Леванте, который пройдет 14 сентября на Бернабеу. Именно в этот день Азар может дебютировать за новый клуб.

Азар перебрался в Реал из Челси за 100 миллионов евро.