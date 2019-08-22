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Эспаньол - Заря: где и когда смотреть матч

Эспаньол - Заря: где и когда смотреть матч
13:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости спорта:Луганчане попытаются преодолеть последний раунд для выхода в групповой этап.

В рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы луганская "Заря" 22 августа проведет первый матч против испанского "Эспаньола".

Встреча пройдет на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в пригороде Барселоны.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире транслировать поединок "Эспаньола" и "Зари" будет телеканал УНИАН.

Кроме того, на YouTube встречу покажет канал Football Hub. Ответный поединок пройдет в Запорожье 29 августа. Отметим, что и "Заря", и "Эспаньол" преодолели уже по два раунда квалификации.

Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа

В нынешней квалификации Лиги Европы "Заря" оставила за бортом турнира черногорскою команду "Будучность" (3:1, 1:0) и болгарский ЦСКА из Софии (1:1, 1:0). "Эспаньол" в свою очередь взял верх над исландским клубом "Стьярнан" (4:0, 3:1) и швейцарским "Люцерном" (3:0, 3:0).

Встречу "Эспаньол" - "Заря" будет обслуживать бригада арбитров из Германии, которую возглавляет Тобиас Штилер.

Ответный поединок "Заря" - "Эспаньол" состоится 29 августа в Запорожье.

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УЕФА, Лига Европы, ФК Заря, ФК Эспаньол, Новости футбола.
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