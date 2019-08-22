Астана разгромила БАТЭ в плей-офф Лиги Европы

Новости спорта:Астана не оставила шансов белорусскому БАТЭ в поединке квалификации Лиги Европы УЕФА.

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы казахстанская «Астана» принимала БАТЭ из Беларуси. Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Лига Европы. Квалификация. Плей-офф раунд

"Астана" - БАТЭ 3:0

Голы: Томасов, 23 (1:0); Логвиненко Ю., 44 (2:0); Сигурйонссон, 52 (пенальти) (3:0)

"Астана": Эрич; Логвиненко Ю.; Шомко; Шимунович; Рукавина; Постников; Сигурйонссон; Томасов (Янга, 82); Маевский И.; Ротариу; Мубеле (Муртазаев, 46)

БАТЭ: Чичкан; Бага (Виллюмссон, 61); Филипович А.; Волков З.; Мукам (Туоминен, 54); Яблонский; Драгун; Стасевич; Симович С.; Риос; Скавыш (Сарока, 79)

Предупреждения: Шомко, 17; Рукавина, 38 - Мукам, 25; Симович С., 81

Автором первого мяча стал полузащитник «Астаны» Марин Томасов, отличившийся на 23-й минуте после передачи хавбека Рунара Сигурйонссона. До перерыва преимущество команды из Казахстана увеличил защитник Юрий Логвиненко, голевой пас отдал Томасов. В начале второго тайма Сигурйонссон довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.

Ответный матч «Астана» и БАТЭ проведут в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» 29 августа, начало — в 20:00.