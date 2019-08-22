Барселона приняла решение по трансферу Ракитича в Ювентус

Новости спорта:Хавбек сборной Хорватии Иван Ракитич вероятнее всего останется в Барселоне.

Руководство Барселоны наотрез отказались продавать в Ювентус полузащитника Ивана Ракитича. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, "сине-гранатовые" не рассматривают вариант с переходом 31-летнего хорвата в другой клуб.

Также отмечается, что и сам Ракитич не намерен уходить из Барселоны в текущее трансферное окно, несмотря на интерес ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Барселона и Ювентус могут в срочном порядке обменяться футболистами. В туринский клуб должен был отправиться Ракитич, а в стан каталонской команды - Эмре Джан.