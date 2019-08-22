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Барселона приняла решение по трансферу Ракитича в Ювентус

Барселона приняла решение по трансферу Ракитича в Ювентус
20:10 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек сборной Хорватии Иван Ракитич вероятнее всего останется в Барселоне.

Руководство Барселоны наотрез отказались продавать в Ювентус полузащитника Ивана Ракитича. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, "сине-гранатовые" не рассматривают вариант с переходом 31-летнего хорвата в другой клуб.

Также отмечается, что и сам Ракитич не намерен уходить из Барселоны в текущее трансферное окно, несмотря на интерес ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

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Ранее сообщалось, что Барселона и Ювентус могут в срочном порядке обменяться футболистами. В туринский клуб должен был отправиться Ракитич, а в стан каталонской команды - Эмре Джан.

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ФК Барселона, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Иван Ракитич.
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