Реал проявляет интерес к голкиперу Челси

Новости спорта:Мадридский Реал ищет усиления вратарской линии и одним из кандидатов рассматривается вратарь Челси.

Голкипер "Челси" Вилли Кабальеро интересен мадридскому "Реалу", сообщает Marca. Испанский клуб надеется пополнить свой состав 38-летним аргентинцем.

Вариант с переходом Кабальеро стал насущным в связи с тем, что голкипер "Реала" Кейлор Навас вознамерился покинуть команду, чтобы иметь больше игрового времени. Как известно, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан больше доверяет бельгийцу Тибо Куртуа.

Другие вратари команды Андрей Лунин и Лука Зидан были отданы в аренду, а это означает, что клуб должен найти замену Навасу.

Кабальеро играл в Испании в течение девяти сезонов за "Эльче" во втором дивизионе, а позднее за "Малагу". Аргентинец начал свою карьеру в "Бока Хуниорс", после чего перебрался в Англию, где играл за "Манчестер Сити", а теперь находится в "Челси".