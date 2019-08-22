Скачать
Пятница, 23.08.2019
Эспаньол - Заря: видео трансляция матча плей-офф Лиги Европы
Эспаньол - Заря: видео трансляция матча плей-офф Лиги Европы
В UFC кардинально изменился рейтинг лучших бойцов мира
В UFC кардинально изменился рейтинг лучших бойцов мира
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Украинские теннисистки узнали своих соперниц на US Open
Украинские теннисистки узнали своих соперниц на US Open

Реал проявляет интерес к голкиперу Челси

Реал проявляет интерес к голкиперу Челси
23:55 Чт, 22 Август 2019 Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Мадридский Реал ищет усиления вратарской линии и одним из кандидатов рассматривается вратарь Челси.

Голкипер "Челси" Вилли Кабальеро интересен мадридскому "Реалу", сообщает Marca. Испанский клуб надеется пополнить свой состав 38-летним аргентинцем.

Вариант с переходом Кабальеро стал насущным в связи с тем, что голкипер "Реала" Кейлор Навас вознамерился покинуть команду, чтобы иметь больше игрового времени. Как известно, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан больше доверяет бельгийцу Тибо Куртуа.

Экс-вратарь Ливерпуля может лишить Лунина возможности закрепиться в Реале

Другие вратари команды Андрей Лунин и Лука Зидан были отданы в аренду, а это означает, что клуб должен найти замену Навасу.

Кабальеро играл в Испании в течение девяти сезонов за "Эльче" во втором дивизионе, а позднее за "Малагу". Аргентинец начал свою карьеру в "Бока Хуниорс", после чего перебрался в Англию, где играл за "Манчестер Сити", а теперь находится в "Челси".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Вилли Кабальеро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эспаньол - Заря: видео трансляция матча плей-офф Лиги Европы
02 Барселона приняла решение по трансферу Ракитича в Ювентус
03 Эспаньол - Заря: составы команд на матч плей-офф Лиги Европы
04 Экс-вратарь Ливерпуля может лишить Лунина возможности закрепиться в Реале
05 Астана разгромила БАТЭ в плей-офф Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь