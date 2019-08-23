Лилль готов потратить рекордную сумму за игрока Баварии

Новости спорта:Чемпион Европы-2016 может оказаться в чемпионате Франции

Лилль решил усилиться полузащитником мюнхенской Баварии Ренату Санчешом.

Сообщается. что уже сегодня игрок должен прибыть во Франции, где вскоре состоится медицинское обследование футболиста. Санчеш подпишет с новым клубом контракт на четыре или пять лет, а стоимость перехода оценивают в 20 миллионов евро, что является рекордом для французского коллектива.

В прошлом сезоне португалец провел 17 матчей в составе Баварии в Бундеслиге. За это время он смог забить один гол и отдать одну результативную передачу.