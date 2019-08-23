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Гвардиола рассказал о состоянии Зинченко

Гвардиола рассказал о состоянии Зинченко
17:52 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола — о состоянии Александра Зинченко.

В матче второго тура АПЛ против Тоттенхэма (2:2) Александр Зинченко получил повреждение, и медики долгое время оказывали ему помощь.

Сложилось впечатление, что у 22-летнего футболиста могла быть серьезная травма, а на тот момент Пеп Гвардиола произвел все три замены. Экс-игрок Шахтера доиграл матч до конца.

Тем не менее, Зинченко в порядке, о чем сообщил испанский специалист.

"Зинченко? Думаю, он в форме. Он хорошо тренировался, все отлично. У него просто случилась судорога", — приводит слова Пепа Гвардиолы официальный Twitter "горожан".

Следующий матч Ман Сити сыграет на выезде против Борнмута 25 августа в 16:00.

Ранее сообщалось, что Зинченко впервые не выиграл в АПЛ и прервал рекордную серию.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, АПЛ, Пеп Гвардиола, Александр Зинченко.
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