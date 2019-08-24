Официально: Ренату Санчеш - игрок Лилля

Новости спорта:22-летний португалец заключил с новым клубом четырёхлетний контракт — до 30 июня 2023 года.

олузащитник сборной Португалии Ренату Санчеш оформил свой переход из Баварии в французский Лилль. Об этом сообщает официальный сайт "догов".

Футболист подписал контракт с новым клубом на четыре года. По неофициальным данным Лилль выложил мюнхенцам 15 миллионов евро за игрока.

В минувшем сезоне на счету Санчеша 24 поединка, в которых он забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария планирует заменить Санчеша полузащитником Эспаньола.

"Лилль" в минувшей кампании финишировал на втором месте в турнирной таблице французской Лиги 1. В нынешнем сезоне команда Кристофа Галтье одержала одну победу и потерпела одно поражение.