Бразильский футболист показал одну из самых высоких скоростей в мире

Форвард «Фламенго» Бруно Энрике в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес с «Интернасьоналем» развил одну из самых быстрых скоростей в истории футбола.

Как сообщает ФИФА в своём «твиттере», в одном из игровых эпизодов 28-летний нападающий разогнался до скорости 38 км/ч.

⚡️ @Brunohenrique has reached supersonic speeds of 3⃣8⃣ km/h. Tonight his double was lightning.



It left @Flamengo on the cusp of @TheLibertadores semis.



Now the knows why called him up



"It's been the best week of my life," he said in tearspic.twitter.com/DbNd6GfkJW

— FIFA.com (@FIFAcom) 22 августа 2019 г.