ФК Львов объявил о подписании двух бразильских талантов

Новости спорта:Футбольный клуб Львов объявил о подписании контрактов с двумя бразильскими футболистами.

"Львов" подписал соглашения с Филипе и Клебером, сообщает официальный сайт клуба. Контракты с уроженцами Бразилии рассчитаны до 2024 года.

19-летний Филипе может играть на позиции оттянутого форварда или на острие атаки. Ранее выступал в на родине за "Имбитубу", "Санта Катарину" и "Флуминенсе". В новой команде взял себе 77-й номер.

20-летний Клебер является центральным защитником. Ранее выступал за бразильские "Арагуину" и "Жувентус", а также за португальський "Фаренсе". За "Львов" будет играть под 44-м номером.