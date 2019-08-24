В честь Донецка: Шахтер сыграет в особенной форме

Новости спорта:На футболках Горняков появится соответствующий логотип.

Шахтер проведет завтрашний матч с Мариуполем в особенной форме в честь 150-летия Донецка, сообщает клуб в социальных сетях.

На футболки Горняков будет нанесен логотип города, отмечающего юбилей в день завтрашнего матча.

Встреча между Шахтером и Мариуполем состоится завтра в Харькове, начало — в 19:30.

Напомним, ранее чемпион Украины нанес на форму специальные «чемпионские» шевроны, с которыми уже отыграл в матче 4-го тура УПЛ против ПФК Львов (2:0).