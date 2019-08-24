В честь Донецка: Шахтер сыграет в особенной форме

Шахтер проведет завтрашний матч с Мариуполем в особенной форме в честь 150-летия Донецка, сообщает клуб в социальных сетях.
На футболки Горняков будет нанесен логотип города, отмечающего юбилей в день завтрашнего матча.
Встреча между Шахтером и Мариуполем состоится завтра в Харькове, начало — в 19:30.
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«Шахтер» выйдет на матч с «Мариуполем» в особенной форме в честь 150-летия Донецка ⠀ На игровые футболки будет нанесен логотип города, который в день поединка отмечает юбилей. #Донецк ⠀ #Shakhtar will appear for the match vs Mariupol in a special outfit in honour of the 150th foundation anniversary of #Donetsk ⠀ Player shirts will feature the logo of the city that marks its anniversary on the matchday. ⠀ «Шахтар» вийде на матч із «Маріуполем» в особливій формі на честь 150-річчя Донецька ⠀ На ігрові футболки буде нанесено логотип міста, яке в день поєдинку святкує ювілей. #Донецьк
Напомним, ранее чемпион Украины нанес на форму специальные «чемпионские» шевроны, с которыми уже отыграл в матче 4-го тура УПЛ против ПФК Львов (2:0).