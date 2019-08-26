Ювентус планирует осуществить обмен футболистами с Барселоной

Новости спорта:Туринский Ювентус намерен осуществить обмен полузащитниками с каталонской Барселоной.

Руководство Ювентуса пытается уговорить Барселону осуществить трансфер хавбека Ивана Ракитича. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринцы по-прежнему заинтересованы в услугах хорвата, несмотря на первоначальный отказ "сине-гранатовых".

"Бьянконери" планируют обменять Ракитича на Эмре Джана. Сообщается, что сам немец недоволен своим положением в Турине, поэтому рассмотрит возможность перехода в Барселону.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб может включить Ракитича в сделку по Неймару.