Ляп Клищука, шикарный гол Полевого в обзоре матча Днепр-1 - Львов (Видео)

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21:22 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости спорта:Футбольный клуб Львов в зрелищном противостоянии одолел Днепр-1 на выезде в матче 6 тура чемпионата УПЛ.

Сегодня поединком в Днепре завершилась программа пятого тура чемпионата Украины по футболу. В гости к "Днепру-1" пожаловал "Львов" и одержал победу в ярком и зрелищном матче.

Днепр-1 — ФК Львов 2:3

Голы: Полевой, 56, Кулиш, 67 — Абнер, 34, Пернамбуко, 51, Шина, 88 (с пенальти)

Днепр-1: Клищук — Сафронов (Романюк, 46), Гуйе, Логинов, Полевой — Батагов, Загальский (Когут, 46) — Чичиков, Коркишко (Назаренко, 61), Булеца — Кулиш.

ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Квасный — Мартан, Приймак — Шина, Пернамбуко (Висенте, 71), Педро (Липе, 46) — Абнер (Богунов, 54).

Предупреждения: Чичиков, Гуйе, Полевой — Гончар, Шина, Борзенко.

Удаление: Гуйе, 87 (повторное предупреждение)

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В шестом туре Днепр-1 ждет матч против новичка УПЛ Колоса, а ФК Львов сыграет на своем поле против Мариуполя. Оба клуба сыграют свои матчи 31 августа.

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Чемпионат Украины, Футбол, Новости футбола, Днепр-1, ФК Львов.
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