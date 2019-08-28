"Я лев, а не человек": Ибрагимович готов вернуться в Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Форвард заявил, что мог бы ещё помочь Манчестер Юнайтед.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович заявил, что готов вернуться в АПЛ. Форвард переехал в США из Манчестер Юнайтед в 2018 году.

"Я лев, а не человек. Лев всё ещё рычит. Я ещё легко мог бы играть в Премьер-лиге. Если нужен Манчестер Юнайтед, то я здесь. Но сейчас я в Гэлакси, и это то, на чём я концентрируюсь. Я делал свою работу в Европе. Мне понравилось. У меня есть 33 трофея, которые я выиграл, и, надеюсь, смогу выиграть что-то здесь, и тогда мы увидим, где я закончу карьеру. Я слежу за тем, как играет МюЮ Видел последний матч с Кристал Пэлас, и если бы они забили пенальти, это была бы другая игра», — цитирует шведа Mirror.

В последних трёх матчах 37-летний швед забил шесть голов — по дублю в каждой из встреч. Всего в чемпионате MLS на его счету 22 гола в 22 матчах. Это позволяет ему занимать вторую строчку в списке бомбардиров турнира.