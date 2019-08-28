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Лионель Месси пропустит еще месяц

Лионель Месси пропустит еще месяц
14:14 Сегодня Телеграф Чемпионат

Новости спорта:Аргентинец из-за травмы будет вне игры ещё месяц.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит ещё один месяц из-за травмы. Напомним, что форвард получил травму икроножной мышцы в ходе предсезонной подготовки. Процесс восстановления уже вынудил его пропустить предсезонный тур по США и стартовые матчи чемпионата Испании.

Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинский футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны», однако RAC1 сообщает, что восстановление Месси затягивается. Официальной информации от каталонского клуба на данный момент пока не было.

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Месси уже пропустил два матча «Барселоны» — с «Атлетиком» (0:1) и «Бетисом» (5:2). Из-за повреждений последнюю игру в Примере также пропустили Луис Суарес, Усман Дембеле и Нето.

 

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Барселона, Лионель Месси, Бетис, Луис Суарес, Атлетик Бильбао.
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