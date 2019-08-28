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Шахтер дозаявил полузащитника на участие в УПЛ

Шахтер дозаявил полузащитника на участие в УПЛ
19:27 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Донецкий Шахтер дозаявил на чемпионат Украины полузащитника Андрея Тотовицкого.

Полузащитник "Шахтера" Андрей Тотовицкий включен в заявку "горняков" на сезон УПЛ 2019/20, сообщает официальный сайт украинской лиги. Он будет выступать за команду под номером 29.

Напомним, что в прошлом сезоне 26-летний футболист сыграл за "Шахтер" 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Последний раз Тотовицкий играл за первую команду дончан 16 марта, когда вышел на замену в компенсированное время.

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Ранее сообщалось, что Борячук и Тотовицкий могут отправится в аренду в "Ференцварош", однако оба игрока этот сезон проведут в УПЛ.

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Добавим, что в течение недели "Шахтер" будет готовиться в режиме разовых тренировок к поединку 6-го тура УПЛ с "Олимпиком". Матч состоится в Киеве в воскресенье 1-го сентября и начнется в 17-00.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Футбол, Новости футбола, Андрей Тотовицкий.
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