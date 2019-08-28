Защитник Аталанты перебрался в СПАЛ

Новости спорта:Одноклубник украинца Руслана Малиновского Аркадиуш Реца перебрался в СПАЛ.

Левый защитник Аталанты Аркадиуш Реца присоединился к СПАЛу на правах годичной аренды, сообщил официальный сайт клуба.

У СПАЛа будет возможность выкупа футболиста, но Аталанта оставила за собой право контр-выкупа.

Реца перешел в Аталанту прошлым летом из плоцкой Вислы за 4 млн евро, однако сыграл лишь в пяти официальных матчах за "богиню".

На счету Рецы, способного сыграть слева не только в защите, но и в полузащите или атаке, четыре матча за национальную сборную Польши.

Сама Аталанта арендовала у Севильи на эту позицию Гильерме Арану.