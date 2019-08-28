Защитник Аталанты перебрался в СПАЛ

Левый защитник Аталанты Аркадиуш Реца присоединился к СПАЛу на правах годичной аренды, сообщил официальный сайт клуба.
У СПАЛа будет возможность выкупа футболиста, но Аталанта оставила за собой право контр-выкупа.
Реца перешел в Аталанту прошлым летом из плоцкой Вислы за 4 млн евро, однако сыграл лишь в пяти официальных матчах за "богиню".
На счету Рецы, способного сыграть слева не только в защите, но и в полузащите или атаке, четыре матча за национальную сборную Польши.
Сама Аталанта арендовала у Севильи на эту позицию Гильерме Арану.