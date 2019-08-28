ПСЖ близок к покупке трехкратного победителя Лиги чемпионов

Новости спорта:Вратарь мадридского Реала Кейлор Навас продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Французский "ПСЖ" согласовал все детали перехода Кейлора Наваса. Об этом передает La Nación.

Источник передает, что парижский клуб заплатит "Реалу" около 18 миллионов евро за вратаря. Навас же согласен на переход, а потому о трансфере скоро должны объявить официально.

Кейлор перешел в мадридский "Реал" летом 2014 года. Он сразу стал основным вратарем команды, проведя в общей сложности 162 матча. Он выиграл с клубом 11 трофеев, среди которых три Лиги Чемпионов.

На место Наваса "Реал" планирует приобрести опытного, но возрастного вратаря. Среди претендентов СМИ называют Пепе Рейну и Миранте.