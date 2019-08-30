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Гвардиола: Я не смотрел матчи Шахтера

Гвардиола: Я не смотрел матчи Шахтера
22:18 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов для Манчестер Сити.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями результатами жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, по результатам которого "горожане" сыграют с Шахтером, Аталантой и загребским Динамо.

В перво матче подопечные испанского специалиста встретятся с донецким клубом, однако Гвардиола признался, что не смотрел матчи своего будущего соперника.

"Так получилось, что я не смотрел матчи Шахтера перед встречей с ним. Также я не смотрел игры Динамо Загреб и Аталанты. Хотя я знаком с наставником Аталанты и знаю, что минувший сезон был фантастическим в их исполнении. Но матчи я их не смотрел, поэтому у меня нет мнения на этот счет.

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Мы должны сделать то, что должны, чтобы пройти дальше. Важно ли выиграть Лигу чемпионов? Важно, но если не получится, я останусь тем же человеком. Буду вставать по утрам, хорошо питаться, любить родных людей, моя жизнь не изменится.

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Я честен с собой, и в Лиге чемпионов много команд столь же сильных, как и мы. Одна ошибка, одна неудачная игра – и ты вылетел", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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Напомним, ранее стало известно расписание матчей донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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