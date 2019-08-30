Гвардиола: Я не смотрел матчи Шахтера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями результатами жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, по результатам которого "горожане" сыграют с Шахтером, Аталантой и загребским Динамо.
В перво матче подопечные испанского специалиста встретятся с донецким клубом, однако Гвардиола признался, что не смотрел матчи своего будущего соперника.
"Так получилось, что я не смотрел матчи Шахтера перед встречей с ним. Также я не смотрел игры Динамо Загреб и Аталанты. Хотя я знаком с наставником Аталанты и знаю, что минувший сезон был фантастическим в их исполнении. Но матчи я их не смотрел, поэтому у меня нет мнения на этот счет.
Мы должны сделать то, что должны, чтобы пройти дальше. Важно ли выиграть Лигу чемпионов? Важно, но если не получится, я останусь тем же человеком. Буду вставать по утрам, хорошо питаться, любить родных людей, моя жизнь не изменится.
Я честен с собой, и в Лиге чемпионов много команд столь же сильных, как и мы. Одна ошибка, одна неудачная игра – и ты вылетел", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Напомним, ранее стало известно расписание матчей донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.