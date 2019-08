Вест Хэм продлил контракт с конкурентом Ярмоленко

Вест Хэм продлил контракт с полузащитником Мануэлем Лансини до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

За Вест Хэм Лансини выступает с 2016 года, перебравшись из Аль-Джазиры. В прошлом сезоне хавбек практически не играл за Молотобойцев по причине травмы крестообразной связки. На счету аргентинца всего 10 матчей в минувшей кампании, в которых он забил 1 мяч и отдал результативную передачу.

В новом сезоне Лансини принял участие в 3 играх Молотобойцев, отметившись 1 ассистом.

RT if you this guy #Lanzini2023 pic.twitter.com/HViUW5i4xf