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Вест Хэм продлил контракт с конкурентом Ярмоленко

Вест Хэм продлил контракт с конкурентом Ярмоленко
10:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Прежний контракт аргентинца заканчивался следующим летом.

Вест Хэм продлил контракт с полузащитником Мануэлем Лансини до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

За Вест Хэм Лансини выступает с 2016 года, перебравшись из Аль-Джазиры. В прошлом сезоне хавбек практически не играл за Молотобойцев по причине травмы крестообразной связки. На счету аргентинца всего 10 матчей в минувшей кампании, в которых он забил 1 мяч и отдал результативную передачу.

В новом сезоне Лансини принял участие в 3 играх Молотобойцев, отметившись 1 ассистом.

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Вест Хэм, за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, после 3 туров занимает 14-е место в турнирной таблицы чемпионата Англии в активе с 4-я очками. Следующий матч Молотобойцы проведут против Норвича дома.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Мануэль Лансини.
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