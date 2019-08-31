Канте пропустит матчи сборной Франции в отборе на Евро-2020 из-за повреждения

Новости спорта:Фрэнк Лемпард и Дидье Дешам решили дать возможность Нголо Канте полностью восстановится.

Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит матч 4-го тура АПЛ против "Шеффилд Юнайтед". Кроме того, 28-летний хавбек не поедет в расположении сборной Франции на матчи отбора к Евро-2020 против Албании и Андорры.

Канте нездоровится еще с конца прошлого сезона, когда у него возникли проблемы с подколенным сухожилием в финале Лиге Европы.

Во время предсезонки у Нголо случился рецидив той травмы, после чего разрушитель вывихнул лодыжку.

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард собирается предоставить Канте отдых на ближайшие недели, чтобы у игрока была возможность перевести дух и полноценно восстановиться.

"Нголо Канте нездоров, его все еще беспокоят проблемы с лодыжкой, и в сборную Франции он тоже не поедет. Я разговаривал с Дидье Дешамом, и мы оба согласились, что так будет лучше для него. Давайте попытаемся поставить его на ноги за время перерыва.

Конечно, это неприятно. Я хочу быть уверенным, что с ним все в порядке. Он четыре года непрерывно играл в футбол, затратив на это невероятное количество энергии. Нам нужно поправить его здоровье", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.