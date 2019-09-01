"Я очень рад": Ярмоленко отреагировал на свой забитый гол

Новости спорта:Андрей Ярмоленко поделился в социальной сети своей радостью от забитого гола.

Андрей Ярмоленко в своем инстаграме написал, что чувствует после забитого мяча в ворота Норвича.

Я очень рад. Спасибо Богу и всем, кто помогал восстановиться после травмы", – написал Ярмоленко.

Отметим, что в комментариях украинца поздравили такие игроки, как Фелипе Андерсон, Адриан, Нури Шахин, Педро Обианг и Данило Силва. Не обошлось и без поздравлений от партнеров по сборной, к поздравлениям присоединились Евгений Шахов и Роман Яремчук.

Ярмоленко пропустил долгий период времени из-за травмы. Он не забивал за "молотобойцев" почти год.