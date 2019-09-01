Милан может усилить состав форвардами Шахтера и Айнтрахта

Новости спорта:Милан близок к подписанию двух атакующий футболистов до закрытия трансферного окна.

Милан в ближайшее время намерен подписать Анте Ребича из Айнтрахта. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, сделка близка к завершению.

"Россонери" арендуют форварда с опцией выкупа за 30 миллионов евро, которая не будет обязательной.

Спортивный директор Айнтрахта подтвердил, что переговоры идут: "Мы ведет переговоры с одной из команд, но не я буду говорить, с какой".

Не исключено, что в сделке может войти Андре Силва.

Также Милан не исключает идею приобретения Тайсона из Шахтера. В контракте бразильца присутствует опция выкупа за 30 миллионов евро, но предложение Милана ниже этой суммы. "Горняки", в свою очередь, не намерены продавать Тайсона ниже клаусулы.

Еще одним вариантом усиления является Анхель Корреа из Атлетико, но в настоящий момент нет никаких переговоров.