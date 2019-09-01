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Жаркое дерби северного Лондона: Арсенал и Тоттенхэм устроили яркое шоу в 4-м туре АПЛ

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Жаркое дерби северного Лондона: Арсенал и Тоттенхэм устроили яркое шоу в 4-м туре АПЛ
20:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Арсенал сумел отыграться в игре против Тоттенхэма, проигрывая по ходу матча в два гола.

«Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Итоговый счёт матча — 2:2.

Арсенал — Тоттенхэм 2:2

Голы: Ляказетт, 45+2, Обамеянг, 71 — Эриксен, 10, Кейн, 40

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац — Торрейра (Себальос, 63), Джака, Гендузи — Пепе, Ляказетт (Мхитарян, 67), Обамеянг

Тоттенхэм: Льорис — Альдервейрельд, Санчес, Вертонген, Роуз — Сиссоко, Уинкс — Ламела (Алли, 60), Эриксен, Сон Хын Мин (Ло Чельсо, 79) — Кейн

Предупреждения: Ляказетт, Папастатопулос, Джака — Роуз, Ламела,Эриксен, Уинкс

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Первый мяч в игре был забит на 10-й минуте. Его автором стал полузащитник «шпор» Кристиан Эриксен. На 40-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти.

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Ещё до перерыва хозяевам удалось один мяч отыграть. На 45+2-й минуте результативным ударом отметился Александр Ляказетт. Уйти от поражения «канониры» смогли на 71-й минуте. Гол на счету Пьера-Эмерика Обамеянга.

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В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает 5-е место. Подопечные Унаи Эмери набрали 7 очков. «Тоттенхэм», набрав 5 очков, занимает 9-е место.

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