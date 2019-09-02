Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Шахтер крупно разгромил Олимпик в матче 6-го тура УПЛ
Шахтер крупно разгромил Олимпик в матче 6-го тура УПЛ

Скрипник - о ничьей с Динамо: Горд, что тренирую Зарю

Скрипник - о ничьей с Динамо: Горд, что тренирую Зарю
08:07 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Специалист не скрывал своей радости после матча с Динамо.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал поединок 6-го тура УПЛ против киевского Динамо. Специалиста цитирует официальный сайт луганчан.

"Так как складывалась игра и как она закончилась - две разные вещи. Когда проигрываешь 2:0 и заканчиваешь 2:2, то можно сказать, что это счастье. Но в конце было в какой-то степени недовольство.

Мы играли на победу. Второй тайм можно поставить нам в большой плюс. Особенно, учитывая то, что два дня назад мы такую же игру выдали против другой ТОП-команды. Могу поздравить своих ребят. И скажу смело: я горд, что тренирую Зарю.

Даже есть горечь, что сейчас большой перерыв впереди. Хотелось бы снова видеть ребят, тренироваться, играть. Чтобы все шло по накатанной. Футбол есть футбол. Мы понимаем, что нужна пауза. Даю ребятам три дня отдыха. Они его заслужили. С пятого числа соберемся на базе и будем дальше готовиться к играм чемпионата.

Милан намерен подписать капитана Шахтера

Большой респект зрителям, которые активно поддерживали команду. Это комплимент нашим ребятам, которые все отдают на поле. Играют и не боятся. Начинает получаться то, что мы хотим видеть.

В Еврокубках мы показали неплохой уровень. Играли против ТОП-команды, которая в прошлом сезоне заняла седьмое место в Ла Лиге. Сейчас о деньгах мы не говорим. Лишь об уровне футбола. Сегодня мы не просто бежали, а играли в футбол.

Настроить ребят было не трудно, ведь все знали, что мы играли против нашего гранда. Хотелось показать тоже приличный футбол. Важно, что ребята в себя поверили. В то, что мы можем. Во втором тайме играла одна команда в чёрных футболках. Мы шли вперёд, были ближе к третьему мячу.

Ярмоленко: Вест Хэм должен попасть в топ-6 АПЛ

Все мы – единое целое. В раздевалке все были очень рады, хотя мы сыграли только вничью. Справедлив или не справедлив результат… Об этом судить вам. По моментам мы не успевали, а иногда даже доминировали. Каждый на поле знает, что ему делать.

Будем работать над ошибками. Хотим улучшить стандарты, культуру паса. Впереди 10 дней тренировок.

мы уже наигрались. Сыграем двухсторонку 7 числа. Хотим, чтобы все равномерно подходили к игре с Шахтером. В товарищеском матче 11-13 человек нагружаются, а 7-8 нет и получается дисбаланс. А мы все хотим быть в хорошей форме, чтобы в конце выбрать лучших на игру с Шахтером", - сказал Скрипник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, Виктор Скрипник, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря - Динамо: видео трансляция матча 6-го тура УПЛ
02 Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
03 Бывший соперник Усика: Ломаченко лучший боксер нашей эпохи
04 Ярмоленко: Вест Хэм должен попасть в топ-6 АПЛ
05 Милан намерен подписать капитана Шахтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь