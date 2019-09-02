Скрипник - о ничьей с Динамо: Горд, что тренирую Зарю

Новости спорта:Специалист не скрывал своей радости после матча с Динамо.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал поединок 6-го тура УПЛ против киевского Динамо. Специалиста цитирует официальный сайт луганчан.

"Так как складывалась игра и как она закончилась - две разные вещи. Когда проигрываешь 2:0 и заканчиваешь 2:2, то можно сказать, что это счастье. Но в конце было в какой-то степени недовольство.

Мы играли на победу. Второй тайм можно поставить нам в большой плюс. Особенно, учитывая то, что два дня назад мы такую же игру выдали против другой ТОП-команды. Могу поздравить своих ребят. И скажу смело: я горд, что тренирую Зарю.

Даже есть горечь, что сейчас большой перерыв впереди. Хотелось бы снова видеть ребят, тренироваться, играть. Чтобы все шло по накатанной. Футбол есть футбол. Мы понимаем, что нужна пауза. Даю ребятам три дня отдыха. Они его заслужили. С пятого числа соберемся на базе и будем дальше готовиться к играм чемпионата.

Большой респект зрителям, которые активно поддерживали команду. Это комплимент нашим ребятам, которые все отдают на поле. Играют и не боятся. Начинает получаться то, что мы хотим видеть.

В Еврокубках мы показали неплохой уровень. Играли против ТОП-команды, которая в прошлом сезоне заняла седьмое место в Ла Лиге. Сейчас о деньгах мы не говорим. Лишь об уровне футбола. Сегодня мы не просто бежали, а играли в футбол.

Настроить ребят было не трудно, ведь все знали, что мы играли против нашего гранда. Хотелось показать тоже приличный футбол. Важно, что ребята в себя поверили. В то, что мы можем. Во втором тайме играла одна команда в чёрных футболках. Мы шли вперёд, были ближе к третьему мячу.

Все мы – единое целое. В раздевалке все были очень рады, хотя мы сыграли только вничью. Справедлив или не справедлив результат… Об этом судить вам. По моментам мы не успевали, а иногда даже доминировали. Каждый на поле знает, что ему делать.

Будем работать над ошибками. Хотим улучшить стандарты, культуру паса. Впереди 10 дней тренировок.

мы уже наигрались. Сыграем двухсторонку 7 числа. Хотим, чтобы все равномерно подходили к игре с Шахтером. В товарищеском матче 11-13 человек нагружаются, а 7-8 нет и получается дисбаланс. А мы все хотим быть в хорошей форме, чтобы в конце выбрать лучших на игру с Шахтером", - сказал Скрипник.