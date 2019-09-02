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Лунин: Шевченко — тренер на очень хорошем уровне

Лунин: Шевченко — тренер на очень хорошем уровне
20:37 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Вратарь Вальядолида Андрей Лунин прокомментировал вызов в сборную Украины.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин дал свой комментарий после прибытия в стан национальной команды.

"Я всегда себя хорошо чувствую. Поддерживаю форму на сто процентов, чтобы быть всегда готовым".

"Сыграем на штучном поле? Надо играть. У нас будет одна тренировка на штучном поле, немножко должны привыкнуть".

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Также вратарь поделился ожиданиями перед матчем против Литвы, а также рассказал о своей новой команде — Вальядолиде.

"Такие команды сильны своей командной игрой. Легко точно не будет, к тому же они будут играть перед своими болельщиками. Настраиваемся на сложную игру".

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"Впечатления о Вальядолиде хорошие. Отличный дружный коллектив. Очень интересные тренировки, хорошая организация и высокий уровень. Когда дебютирую? Об этом никогда не говорят. Я всегда готов".

Кроме того, Лунин отметил важность выступлений за национальную команду.

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"Я всегда с хорошим настроением жду вызова в сборную. Это самый высокий уровень, который может быть".

"Шевченко — тренер на очень хорошем уровне. Когда он только возглавил сборную, он уже был автоматически с большим опытом за плечами. Ему есть что передать, донести футболистам. И у него очень хорошие помощники", — сказал Лунин.

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Сборная Украины, Футбол, ФК Вальядолид, Новости футбола, Андрей Лунин.
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