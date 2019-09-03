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Ярмоленко оценил переход Коноплянки в Шахтер: У каждого своя судьба

Ярмоленко оценил переход Коноплянки в Шахтер: У каждого своя судьба
07:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Андрей также рассказал, чего он ждет от поединка против сборной Литвы.

Полузащитник лондонского Вест Хэма и национальной команды Украины Андрей Ярмоленко высказался касательно трансфера другого украинца Евгения Коноплянки из немецкого Шальке в донецкий Шахтер.

"Мое отношение к трансферу? Вполне нормально. У каждого своя судьба. Каждый сам выбирает где ему играть. Знаю, что Женя хороший футболист. Думаю, что любая команда хотела бы получить такого футболиста", - начал украинец.

29-летний футболист затем рассказал, какая атмосфера царит в стане "желто-синих" перед матчем с Литвой в рамках отбора к Евро-2020, а также прокомментировал свое необычное празднование забитого гола с медиками "молотобойцев".

"Готов ли я? Конечно, поэтому я и здесь. Хорошее настроение, соскучился за ребятами. Все классно. Понимаем, что ждет серьезная игра.

Пока что еще не разбирали соперника. Я думаю, что самое главное показать хороший футбол в нашем исполнении

Празднование с медиками? Я им просто пообещал, когда восстанавливался, что как только вернусь на поле и забью свой первый гол, хочу отпраздновать с ними. Спасибо огромное за то, что сделали для меня, поддерживали. Таким способом пытался отблагодарить их", - рассказал игрок после открытой тренировки сборной.

Ярмоленко: Литва будет очень серьезным соперником для Украины

Ранее сам Евгений высказался касательно своего трансфера в стан "оранжево-черных".

Напомним, что начало матча против сборной Литвы, который состоится в субботу, 7 сентября, запланирован на 19:00 по киевскому времени.

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Сборная Украины, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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